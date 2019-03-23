СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-23T16:59:56+03:00

Темы дня : Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах? 00:00 00:00

Главные темы:

- Собак 13 пород обяжут носить на улице намордник. МВД в пять раз сократило список животных, которых должны держать на строгом поводке

- Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах? Из искры вновь разгорается пламя… Одно неосторожное высказывание - народ снова возмущен. На этот раз отличился депутат Александр Максимов. Он раскритиковал законопроект, по которому государство не может покупать для чиновникам служебные автомобили дороже двух миллионов рублей.

- "Сплошная летящая вода": Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни.

- "150 тысяч - и забирайте ребёнка". Объявления с такими словами заполонили Петербург. Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети.