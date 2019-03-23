2019-03-23T16:59:56+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах?

Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах?Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Антон Челышев с главными новостями дня

Темы дня : Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах?

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Главные темы:

- Собак 13 пород обяжут носить на улице намордник. МВД в пять раз сократило список животных, которых должны держать на строгом поводке

- Должны ли депутаты ездить на дорогих машинах? Из искры вновь разгорается пламя… Одно неосторожное высказывание - народ снова возмущен. На этот раз отличился депутат Александр Максимов. Он раскритиковал законопроект, по которому государство не может покупать для чиновникам служебные автомобили дороже двух миллионов рублей.

- "Сплошная летящая вода": Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни.

- "150 тысяч - и забирайте ребёнка". Объявления с такими словами заполонили Петербург. Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети.

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