2019-03-26T11:53:53+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Самые культурные города России, откровения экс-сотрудника СБУ и мэр-домохозяйка

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостямиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Самые культурные города России, откровения экс-сотрудника СБУ и мэр-домохозяйка

00:00
00:00

Главные темы:

- Названы самые культурные города России. Петербург возглавил список самых культурных городов страны. За Северную столицу проголосовали 74 процента респондентов.

- "Кровь в бетон впиталась": Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о тайных тюрьмах Украины. Работник центрального аппарата с 2014 года оказывал содействие российским спецслужбам.

- Мэр-домохозяйка из Усть-Илимска Анна Щекина: "На заметку холостякам - я все еще не замужем!" Мать-одиночка, без высшего образования и с инвалидностью, - что рассказала о себе корреспондентам «Комсомолки» Анна Щекина.

- Россияне могут получить возможность посещать Турцию по внутренним паспортам. Москва и Анкара начали соответствующие переговоры.

- В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками.

- Афоня XXI века бросил пить и заколачивает хорошие деньги. Корреспондент «КП» Алексей Овчинников устроился учеником сантехника и поразился, как изменилась эта профессия.

- Коридоры власти.

- Инспектор гаджетов. Новинки от Apple.

- Трамп признал Голланские высоты.

- Обзор прессы.

- "Ведомости": в России может появиться мобильный оператор для военных. Первоначально сеть будет работать для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 146.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
22 Марта 2019 10:03 - 10:45

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Валерий Газзаев: «Наша сборная вместе со сборной Бельгии должны выйти из группы»

В студии: Павел САДКОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Валерий ГАЗЗАЕВ
07:30
21:30
22 Марта 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
15 Марта 2019 7:03 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
13 Марта 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Россияне получат возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс, а Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию. Что изменится?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин провел встречу с президентом Ливии
В ООН заявили, что Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия
Бодипозитивный мужчина попал в кадр модельной съемки и стал звездой
Нетаньяху предложил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса
Американские ученые предупредили, что повторное использование масла способствует росту метастаз
Трамп: ведущие американские СМИ действительно являются врагами народа
Сборной Украины по футболу грозит два технических поражения
В турецком аэропорту два полицейских устроили перестрелку
Киевский суд продлил арест Кирилла Вышинского
США проигнорировали инициативу, направленную на спасение жителей сирийского «Рукбана»
Протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн
Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Информация о минировании офиса кандидата в президенты Украины не подтвердилась
В Совфеде прокомментировали попытки Конгресса США помешать поставкам российского газа в Европу