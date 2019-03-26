Главное - вовремя : Самые культурные города России, откровения экс-сотрудника СБУ и мэр-домохозяйка

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-26T11:53:53+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Самые культурные города России, откровения экс-сотрудника СБУ и мэр-домохозяйка 00:00 00:00

Главные темы:

- Названы самые культурные города России. Петербург возглавил список самых культурных городов страны. За Северную столицу проголосовали 74 процента респондентов.

- "Кровь в бетон впиталась": Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о тайных тюрьмах Украины. Работник центрального аппарата с 2014 года оказывал содействие российским спецслужбам.

- Мэр-домохозяйка из Усть-Илимска Анна Щекина: "На заметку холостякам - я все еще не замужем!" Мать-одиночка, без высшего образования и с инвалидностью, - что рассказала о себе корреспондентам «Комсомолки» Анна Щекина.

- Россияне могут получить возможность посещать Турцию по внутренним паспортам. Москва и Анкара начали соответствующие переговоры.

- В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками.

- Афоня XXI века бросил пить и заколачивает хорошие деньги. Корреспондент «КП» Алексей Овчинников устроился учеником сантехника и поразился, как изменилась эта профессия.

- Коридоры власти.

- Инспектор гаджетов. Новинки от Apple.

- Трамп признал Голланские высоты.

- Обзор прессы.

- "Ведомости": в России может появиться мобильный оператор для военных. Первоначально сеть будет работать для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

- Новости спорта.