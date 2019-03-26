Темы дня : Цены на газ, учительница в купальнике и посмертные звания Началовой
Задача ставится благая - поменять везде газовое оборудование, чтобы прекратились взрывы в старых домах. Но цена тоже впечатляет.Фото: Тимур ХАНОВ
Валентин Алфимов - с главными новостями дня
Цены на газ, учительница в купальнике и посмертные звания Началовой
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Главные темы:
- Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков.
- Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу.
- Поплавская против присуждения Началовой посмертных званий.