2019-03-26T15:24:22+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Цены на газ, учительница в купальнике и посмертные звания Началовой

Задача ставится благая - поменять везде газовое оборудование, чтобы прекратились взрывы в старых домах. Но цена тоже впечатляет.Задача ставится благая - поменять везде газовое оборудование, чтобы прекратились взрывы в старых домах. Но цена тоже впечатляет.Фото: Тимур ХАНОВ

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Цены на газ, учительница в купальнике и посмертные звания Началовой

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Главные темы:

- Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков.

- Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу.

- Поплавская против присуждения Началовой посмертных званий.

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