Предыстория: мысли, факты, суждения : В 1982 году СССР в течение семи часов вёл ядерную войну против США
Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах
Предыстория: мысли, факты, суждения : В 1982 году СССР в течение семи часов вёл ядерную войну против США
Главные темы:
- В 1982 году СССР в течение семи часов вёл ядерную войну против США.
- Зачем Штаты после Второй мировой финансировали террор в Западной Украине.
- Русско-индейская война 1802 года. Как американское правительство убедило граждан, что коренное население истребили русские?
- Николай II решал судьбу страны на спиритических сеансах.