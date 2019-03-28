2019-03-28T21:42:24+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

Предыстория: мысли, факты, суждения : В 1982 году СССР в течение семи часов вёл ядерную войну против США

Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактахИван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах

Иван Панкин и Павел Пряников - о главных исторических событиях и интересных фактах

Предыстория: мысли, факты, суждения : В 1982 году СССР в течение семи часов вёл ядерную войну против США

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Главные темы:

- В 1982 году СССР в течение семи часов вёл ядерную войну против США.

- Зачем Штаты после Второй мировой финансировали террор в Западной Украине.

- Русско-индейская война 1802 года. Как американское правительство убедило граждан, что коренное население истребили русские?

- Николай II решал судьбу страны на спиритических сеансах.

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Предыстория: мысли, факты, суждения

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В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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