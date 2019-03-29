2019-03-29T17:09:07+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Побег контрактника из воинской части, домашний арест Ишаева и резкий рост цены авиабилетов

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Побег контрактника из воинской части, домашний арест Ишаева и резкий рост цены авиабилетов

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Главные темы:

- Контрактник Денис Белоусов сбежал из воинской части с оружием и покончил с собой, потому что боялся увольнения и лишения водительских прав.

- «Не укладывается в голове»: глава Хабаровского края Сергей Фургал о задержании Виктора Ишаева.

- Авиабилеты за два месяца подорожали в три раза больше, чем за весь 2018 год.

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