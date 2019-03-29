Темы дня : Побег контрактника из воинской части, домашний арест Ишаева и резкий рост цены авиабилетов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-29T17:09:07+03:00

Побег контрактника из воинской части, домашний арест Ишаева и резкий рост цены авиабилетов 00:00 00:00

Главные темы:

- Контрактник Денис Белоусов сбежал из воинской части с оружием и покончил с собой, потому что боялся увольнения и лишения водительских прав.

- «Не укладывается в голове»: глава Хабаровского края Сергей Фургал о задержании Виктора Ишаева.

- Авиабилеты за два месяца подорожали в три раза больше, чем за весь 2018 год.