2019-03-29T17:18:20+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Корабли НАТО в Черном море, двухлетняя прослушка Абызова и $19 тыс. за лежание в кровати

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Корабли НАТО в Черном море, двухлетняя прослушка Абызова и $19 тыс. за лежание в кровати

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Главные темы:

- Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море.

- Михаила Абызова прослушивали два года до ареста. Защита обжаловала заключение под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

- NASA предложило $19 тыс. добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней. А вы бы согласились на такую работу?

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