Темы дня : Корабли НАТО в Черном море, двухлетняя прослушка Абызова и $19 тыс. за лежание в кровати

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-29T17:18:20+03:00

Корабли НАТО в Черном море, двухлетняя прослушка Абызова и $19 тыс. за лежание в кровати 00:00 00:00

Главные темы:

- Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море.

- Михаила Абызова прослушивали два года до ареста. Защита обжаловала заключение под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

- NASA предложило $19 тыс. добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней. А вы бы согласились на такую работу?