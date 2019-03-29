Темы дня : Корабли НАТО в Черном море, двухлетняя прослушка Абызова и $19 тыс. за лежание в кровати
Елена Афонина - с главными новостями дня
Корабли НАТО в Черном море, двухлетняя прослушка Абызова и $19 тыс. за лежание в кровати
Главные темы:
- Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море.
- Михаила Абызова прослушивали два года до ареста. Защита обжаловала заключение под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
- NASA предложило $19 тыс. добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней. А вы бы согласились на такую работу?