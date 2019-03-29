2019-03-29T17:45:45+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : По приказу Кадырова сдался преступник, российские воры в законе уезжают в Израиль, а Пореченков и Охлобыстин поддержали Зеленского

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

По приказу Кадырова сдался преступник, российские воры в законе уезжают в Израиль, а Пореченков и Охлобыстин поддержали Зеленского

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Главные темы:

- Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве.

- Российские воры в законе начали уезжать в Израиль!

- Охлобыстин и Пореченков «поддержали» лидера президентской гонки на Украине.

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