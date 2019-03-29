Темы дня : По приказу Кадырова сдался преступник, российские воры в законе уезжают в Израиль, а Пореченков и Охлобыстин поддержали Зеленского
Елена Афонина - с главными новостями дня
По приказу Кадырова сдался преступник, российские воры в законе уезжают в Израиль, а Пореченков и Охлобыстин поддержали Зеленского
Главные темы:
- Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве.
- Российские воры в законе начали уезжать в Израиль!
- Охлобыстин и Пореченков «поддержали» лидера президентской гонки на Украине.