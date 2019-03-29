2019-03-29T17:59:12+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Абызов зарабатывал на скупке квартир, дочь задержанного Ишаева тусовалась со знаменитостями, судью лишили неприкосновенности из-за голой женщины

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Абызов зарабатывал на скупке квартир, дочь задержанного Ишаева тусовалась со знаменитостями, судью лишили неприкосновенности из-за голой женщины

00:00
00:00

Главные темы:

- Выяснилось, что Абызов зарабатывал на скупке квартир.

- «Русская Моника Белуччи»: дочь задержанного Ишаева крутила роман с участником «Фабрики звезд» и тусовалась со знаменитостями.

- Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной.

Скачать передачу [mp3, 9.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24