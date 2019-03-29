Темы дня : Абызов зарабатывал на скупке квартир, дочь задержанного Ишаева тусовалась со знаменитостями, судью лишили неприкосновенности из-за голой женщины
Елена Афонина - с главными новостями дня
Абызов зарабатывал на скупке квартир, дочь задержанного Ишаева тусовалась со знаменитостями, судью лишили неприкосновенности из-за голой женщины
Главные темы:
- Выяснилось, что Абызов зарабатывал на скупке квартир.
- «Русская Моника Белуччи»: дочь задержанного Ишаева крутила роман с участником «Фабрики звезд» и тусовалась со знаменитостями.
- Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной.