СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-31T17:51:17+03:00

Темы дня : Украина выбирает президента. Кличко приехал голосовать на велосипеде, а кандидат Ляшко нарушил правила 00:00 00:00

Главные темы:

- Украина выбирает президента. Кличко приехал голосовать на велосипеде, а кандидат Ляшко нарушил правила.

- Флешмоб “учителя тоже люди” в поддержку педагога в купальнике подхватили даже в Британии.

- Заговор против пациентов: куда исчезают иностранные лекарства и почему российские заменители не лечат.

- Цены пошли на взлёт. Почему резко дорожают билеты на самолёт и что делать тем, кто планирует майские и отпуска.

- Медведев: к работе Абызова претензий нет.

- Ласковый май против Ленинграда. Шнуров против Разина. Вся страна на этой неделе следила за перепалкой продюсера и музыканта. Особенно внимательно наблюдали жители Москвы и Петербурга, ведь из-за этих городов и разгорелся спор, о котором сейчас пойдет речь: