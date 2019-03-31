Темы дня : Украина выбирает президента. Кличко приехал голосовать на велосипеде, а кандидат Ляшко нарушил правила
Антон Челышев с главными новостями дня
Темы дня : Украина выбирает президента. Кличко приехал голосовать на велосипеде, а кандидат Ляшко нарушил правила
Главные темы:
- Украина выбирает президента. Кличко приехал голосовать на велосипеде, а кандидат Ляшко нарушил правила.
- Флешмоб “учителя тоже люди” в поддержку педагога в купальнике подхватили даже в Британии.
- Заговор против пациентов: куда исчезают иностранные лекарства и почему российские заменители не лечат.
- Цены пошли на взлёт. Почему резко дорожают билеты на самолёт и что делать тем, кто планирует майские и отпуска.
- Медведев: к работе Абызова претензий нет.
- Ласковый май против Ленинграда. Шнуров против Разина. Вся страна на этой неделе следила за перепалкой продюсера и музыканта. Особенно внимательно наблюдали жители Москвы и Петербурга, ведь из-за этих городов и разгорелся спор, о котором сейчас пойдет речь: