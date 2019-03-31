Темы дня : Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.
Антон Челышев с главными новостями дня
Темы дня : Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.
Главные темы:
- Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.
- Форд прекращает продажу легковушек в России.
- Виктор Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой.
- Выборы на Украине. Там уже проголосовали 44% избирателей. По данным некоторых экзит-полов, которые попали в сеть, лидирует в голосовании Владимир Зеленский (у него уже порядка 20%), а Порошенко только на третьем месте.
- А вот в Донбассе и Крыму к выборам отнеслись весьма скептически.
- Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой в России.
- NASA предложило $19 тыс. добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней.