СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-31T18:07:55+03:00

Темы дня : Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ. 00:00 00:00

Главные темы:

- Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.

- Форд прекращает продажу легковушек в России.

- Виктор Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой.

- Выборы на Украине. Там уже проголосовали 44% избирателей. По данным некоторых экзит-полов, которые попали в сеть, лидирует в голосовании Владимир Зеленский (у него уже порядка 20%), а Порошенко только на третьем месте.

- А вот в Донбассе и Крыму к выборам отнеслись весьма скептически.

- Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой в России.

- NASA предложило $19 тыс. добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней.