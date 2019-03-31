2019-03-31T18:07:55+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Темы дня : Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.

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Главные темы:

- Правительство отказалось от установки “умных” счётчиков на газ.

- Форд прекращает продажу легковушек в России.

- Виктор Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой.

- Выборы на Украине. Там уже проголосовали 44% избирателей. По данным некоторых экзит-полов, которые попали в сеть, лидирует в голосовании Владимир Зеленский (у него уже порядка 20%), а Порошенко только на третьем месте.

- А вот в Донбассе и Крыму к выборам отнеслись весьма скептически.

- Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой в России.

- NASA предложило $19 тыс. добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней.

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Тема: Темы дня : Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой, а Минтруд предлагает доплачивать работникам за нагрузки и неудобный график

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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