Тема дня : Эксперт: Для Тимошенко эти выборы - лебединая песня. Свой последний шанс стать президентом Украины она упустила

31 Март 22:03 2019-04-01T01:09:17+03:00

Юля Тимошенко не признала данные экзит-полов и одновременно заявила о передаче голосов своих сторонников Зеленскому, тем самым подтвердив, что уже считает себя проигравшей. Фото: REUTERS

Эксперт: Для Тимошенко эти выборы - лебединая песня. Свой последний шанс стать президентом Украины она упустила 00:00 00:00

- В студии директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Кто-то верит, что у Зеленского во втором туре будут шансы?

Бондаренко:

- Исходя из нынешней диспозиции, Зеленский однозначно побеждает во втором туре. Он победил, безусловно. У меня в этом нет никакого сомнения. В том случае, если Порошенко не перенесет второй тур или не пойдет на провокацию. Электорально Порошенко не сможет выиграть ни при каком раскладе. Есть голоса, которые сейчас уже отданы за Зеленского, есть голоса, которые отданы за Тимошенко. Есть голоса, которые отданы за Юрия Бойко. Есть голоса, которые отданы за Александра Вилкула. И это все люди, которые ни при каком раскладе не проголосуют за Порошенко. А Зеленского – возможно. Зеленский – кандидат второго плана. Я думаю, что Зеленский был кандидатом второго плана номер один на Украине. У него очень низкий антирейтинг. Человек, который живет в Одессе или в Харькове, на этих выборах голосовал за Бойко или Вилкула, если бы его спросили: если не за него, то за кого? – он бы сказал: за Зеленского. Сейчас у Порошенко ситуация очень критическая.

- А если люди скажут, что ни за кого не пойдут?

Бондаренко:

- Это невозможно. Они пойдут в большинстве своем. Украина страна довольно политизированная. 64 % явка немаленькая. Сейчас уже все побежали записываться к Зеленскому в команду, включая Юлию Владимировну Тимошенко. Тимошенко, с одной стороны, говорит, что не признает результаты экзитполов. С другой стороны, она говорит о том, что ее команда готова работать вместе со штабом Зеленского. Фактически навязывая себя Зеленскому в качестве премьера. Понимая, что ее избиратель и так, и так за Порошенко проголосует вряд ли. Следовательно, он уйдет к Зеленскому. Она хочет продать своего избирателя, который и так, и так отойдет Зеленскому.

- Перед выборами говорили: третьи выборы для Тимошенко – это уже последний шанс.

Бондаренко:

- Для нее выборы были не третьи. Она неоднократно номинировалась во главе партии «Батькивщина» на пост премьер-министра, что означало в Украине после первого майдана соразмерный президенту пост. И она занимала его два года. Для Тимошенко эти выборы – лебединая песня. Она свой последний шанс стать президентом Украины упустила. Ее сила и ее собственный рейтинг будут таять.

- Почему упустила?

Бондаренко:

- Не знаю. Чего-то не хватило. Но это был ее последний шанс. Сложно гадать, хорошо это или плохо. Тимошенко как политик - самая сильная. Гораздо сильнее Порошенко, не говоря про прочих. Это политик еще родом из 90-х, с той закалкой. Прошедший просто все, что можно и нельзя было пройти.

- Но очень непредсказуемый.

Бондаренко:

- Ее непредсказуемость была очень рациональной. Она была чрезмерно прагматической. Когда она встречалась с Путиным и делала реверансы в сторону России, хотя не была даже близко пророссийским политиком, с одной стороны. С другой стороны, мы помним, как она написала знаменитую статью «Сдержать Россию». При ее премьерстве шла речь о том, чтобы Украина подписала план действий о членстве в НАТО. Это был 2009 год.

- Подписала газовые договоренности, за которые ее Янукович упек в тюрьму.

Бондаренко:

- Эти договоренности были выгодны «Газпрому».

- Может, современным украинцам не хватает шоу?

Бондаренко:

- Зеленский в данном случае – представитель абсолютно нового поколения, новой волны, нового типа политика.

- Это жест отчаяния украинского электората.

Бондаренко:

-Политиком может стать каждый – и комик, и дворник. А Рональд Рейган у нас вообще кто? Владимир Зеленский получил 42 % на юге и почти 31 % на востоке Украины. Зеленский обошел в голосовании на юге и на востоке страны даже Юрия Бойко, которого очень активно раскручивали в некоторых российских СМИ. Зачем-то была организована очень глупая встреча под камеры Бойко с Дмитрием Медведевым. Рядом сидел Виктор Медведчук в своей вечно распахнутой до пупа рубашке. А напротив сидел Алексей Борисович Миллер – глава «Газпрома». Было некорректно, не по протоколу. Эта встреча не помогла Бойко. Бойко набирает на юге 15 %, на востоке 27 %. Он уступает Зеленскому. Украина осталась страной, где наблюдается четкая дихотомия.

- Важнее то, что половина электората против Порошенко.

Бондаренко:

- Гораздо больше. За Зеленского голосовали как за некий единственный выход из этой ситуации, в первую очередь для жителей юго-востока Украины, в которой они находятся последние пять лет. Он меняет повестку, если становится президентом. Это уже не прежние противоборства. Это другое и поколение, и смыслы будут. Я не утверждаю, что это будет лучше для нас. Для меня это такой же кот в мешке. Порошенко при всех негативных известных нюансах понятен, предсказуем. России, может быть, даже выгоднее всего была бы победа Порошенко, потому что это то зло, которое нам уже знакомо. И на очередном своем витке, может быть, он бы даже попытался как-то начать двигаться в обратном направлении. В отличие от той же Тимошенко, которая попыталась бы быть святее Папы Римского, то есть большим националистом, чем самые законченные неонацисты.

В начале избирательной кампании произошел раскол в лагере юго-востока. Изначально предполагалось, что будет единый кандидат, в итоге появились Мураев, Вилкул и Бойко. Мураев снялся. Вилкул получил свои законные 4 %. Вместе с Бойко они могли бы претендовать, допустим, на 15 %. Украина по-прежнему живет в нескольких измерениях. Нет единой Украины. Есть кандидаты Западной Украины – Порошенко 26 % на западе. Зеленский – 21 %. Почти 12 % на западе получил Анатолий Гриценко – бывший министр обороны во времена Ющенко. Абсолютно ориентированный на США политик. Его электорат – это единственные избиратели, кто потенциально могут перейти на сторону Порошенко. Процентов 80 электората Тимошенко уйдут к Зеленскому.

- Зеленский, Порошенко, Тимошенко – как они собирались решать проблему Донбасса?

Бондаренко:

- Никак. Зеленский в свое время сказал, что нужно идти на переговоры с Донбассом. За что был подвергнут невероятной критике. И больше ни слова про Донбасс не произнес. Ему нужно было выиграть выборы, а не рассказывать про пути решения вопросов на Донбассе.

- Порошенко сказал, что сразу после второго тура он возьмется за немедленное возвращение Крыма и Донбасса.

Бондаренко:

- А чего еще стоило ожидать? Я уверен, что ни у кого из них нет ни программы, ни понимания того, что с этим делать. Но все так или иначе довольны, что Донбасс не голосует. Если раньше украинский электоральный маятник составлял половину на половину, больше избирателей чисто математически проживали на юге и на востоке, включая Крым и Донбасс, потому и Янукович становился президентом, и Кучма первый раз тоже шел под пророссийскими флагами. Сейчас эта дихотомия осталась, но она стала гораздо меньше. Кандидат юго-востока сейчас может ограничиться условно 20 % голосов.

- Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.

Бондаренко:

- Потому что Порошенко позвал его на эти дебаты. Порошенко надеется таким образом себя спасти. Рассчитывает на политическую девственность Зеленского. Думает, что быстренько с ним разделается во время этих дебатов. Но я не думаю, что профессиональный актер Зеленский ударит в глаз лицом.