Главное - вовремя : Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями
Главное - вовремя : Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко
Главные темы:
- Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.
- Эксперты рассказали, за какие услуги туристы готовы платить дополнительно.
- Почти 4 миллиона человек с апреля начнут получать повышенные пенсии. На два процента индексируются выплаты для категорий граждан, не получающих страховую пенсию. Речь о соцпенсии, которая устанавливается тем, кто не работал или не приобрёл полноценного стажа.
- Sega вернется на прилавки. Sega объявила, когда поступит в продажу ретро-консоль со старыми играми. Известно, что удовольствие поиграть в «Соника» будет стоить чуть более пяти тысяч.
- Учителям и силовикам предложили доплачивать за стресс на работе. Профсоюзы выступили за 4%-ную надбавку к окладу для нервных профессий.
- В магазинах могут начать продавать лекарства.
- Согласно исследованиям ВЦИОМ, россияне чаще всего смеются над шутками Михаила Задорнова и Евгения Петросяна.
- Флешмоб “учителя тоже люди” в поддержку педагога в купальнике подхватили даже в Британии.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.
- День рождения телеведущего Владимира Познера.
ЗВОНОК - АНДРЕЙ ВДОВИН