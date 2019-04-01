2019-04-01T11:18:16+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостямиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Главное - вовремя : Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

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Главные темы:

- Итоги голосования на выборах президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

- Эксперты рассказали, за какие услуги туристы готовы платить дополнительно.

- Почти 4 миллиона человек с апреля начнут получать повышенные пенсии. На два процента индексируются выплаты для категорий граждан, не получающих страховую пенсию. Речь о соцпенсии, которая устанавливается тем, кто не работал или не приобрёл полноценного стажа.

- Sega вернется на прилавки. Sega объявила, когда поступит в продажу ретро-консоль со старыми играми. Известно, что удовольствие поиграть в «Соника» будет стоить чуть более пяти тысяч.

- Учителям и силовикам предложили доплачивать за стресс на работе. Профсоюзы выступили за 4%-ную надбавку к окладу для нервных профессий.

- В магазинах могут начать продавать лекарства.

- Согласно исследованиям ВЦИОМ, россияне чаще всего смеются над шутками Михаила Задорнова и Евгения Петросяна.

- Флешмоб “учителя тоже люди” в поддержку педагога в купальнике подхватили даже в Британии.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

- День рождения телеведущего Владимира Познера.

ЗВОНОК - АНДРЕЙ ВДОВИН

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