2019-03-30T17:39:55+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : На Украине - «день тишины», российские учителя проводят флешмоб #УчителяТожеЛюди, а Форд прекращает продажу легковушек в России

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Темы дня : На Украине - «день тишины», российские учителя проводят флешмоб #УчителяТожеЛюди, а Форд прекращает продажу легковушек в России

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Главные темы :

- На Украине перед выборами президента наступил «день тишины». 31 марта на Украине будут выбирать главу государства.

- Украина ввела санкции «за посещение Крыма» против людей, которые там даже не были. Украинский «чёрный список» с адресными санкциями против 848 «нежелательных персон», подписанный президентом Петром Порошенко 19 марта, составлен с грубейшими ошибками. Например, как минимум два человека, попавших туда якобы из-за «посещения Крыма», в этом регионе России после 2014 года даже ни разу не были.

- Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову. После того как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось уволиться из школы. Участники акции публикуют в Сети похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

- Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Цены на авиабилеты в РФ бьют рекорды, компании-перевозчики требуют льгот.

- Выяснилось, что Абызов зарабатывал на скупке квартир. Выяснилось, что Михаил Абызов за шесть дней до своего задержания купил этаж в элитном доме в Хамовниках. Эта жилищная сделка в обошлась ему в 250 миллионов рублей.

- Что думают о выборах президента Украины в ДНР.

- А Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине.

- На этой неделе стало известно, что Форд прекращает продажу легковушек в России. Это уже подтвердил вице-премьер Дмитрий КозАк. Сейчас на заводах Форд в Набережных Челнах и Всеволожске среди прочих выпускают модели Focus, Mondeo и Fiesta. Их закроют. Останется лишь завод в Елабуге, где производят модель Транзит.

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В студии: Елена АФОНИНА
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