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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Британцы поставили на победу Зеленского, а Медведев признал гендерную дискриминацию в России

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Темы дня : Британцы поставили на победу Зеленского, а Медведев признал гендерную дискриминацию в России

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Главные темы:

- Британцы поставили больше всего денег на победу Зеленского.

- Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России.

- Минтруд планирует продлить рабочий день миллионам россиянок. Речь идёт о женщинах, которые официально трудоустроены в сёлах.

- Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного, а инспектора ГИБДД, оформлявшего аварию, уволили после этого ДТП.

- За год оптовые цены на муку в России выросли больше, чем в полтора раза.

- В Магадане пожарные «откачали» двух котов, задохнувшихся в дыму. Видеоролик с кадрами спасения взорвал Интернет — люди благодарят огнеборцев за неравнодушие и человечность.

- Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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Тема: Темы дня : Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой, а Минтруд предлагает доплачивать работникам за нагрузки и неудобный график

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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