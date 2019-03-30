Темы дня : Британцы поставили на победу Зеленского, а Медведев признал гендерную дискриминацию в России
Антон Челышев с главными новостями дня
Темы дня : Британцы поставили на победу Зеленского, а Медведев признал гендерную дискриминацию в России
Главные темы:
- Британцы поставили больше всего денег на победу Зеленского.
- Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России.
- Минтруд планирует продлить рабочий день миллионам россиянок. Речь идёт о женщинах, которые официально трудоустроены в сёлах.
- Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного, а инспектора ГИБДД, оформлявшего аварию, уволили после этого ДТП.
- За год оптовые цены на муку в России выросли больше, чем в полтора раза.
- В Магадане пожарные «откачали» двух котов, задохнувшихся в дыму. Видеоролик с кадрами спасения взорвал Интернет — люди благодарят огнеборцев за неравнодушие и человечность.
- Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.