Темы дня : Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА, а новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Антон Челышев с главными новостями дня
Темы дня : Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА, а новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Главные темы:
- День до выборов на Украине. Как его переживает Донбасс и Киев.
- Не Москва: Росстат назвал самый "занятый" регион России и отрасли с самой высокой зарплатой в России.
- Акцию «Час Земли» обвинили в покушении на безопасность электросетей.
- Российские воры в законе начали уезжать в Израиль! С чего вдруг? Дело в том, что для лидеров организованных преступных группировок прописали новые наказания. За так называемые сходки теперь им грозит от 12 до 20 лет.
- Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА.
- Новый самолет Ил-112В совершил первый полет.
- Совет Федерации предложил до 1 октября отложить вступление в силу закона о хостелах. Об этом сообщил сопредседатель согласительной комиссии Олег Мельниченко Среди аргументов – приближающийся отпускной сезон. По его словам, бизнес не успеет подстроиться под новые условия, если закон начнет действовать 1 июля, как предложила Государственная Дума.