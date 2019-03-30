СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-30T18:23:26+03:00

Темы дня : Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА, а новый самолет Ил-112В совершил первый полет 00:00 00:00

Главные темы:

- День до выборов на Украине. Как его переживает Донбасс и Киев.

- Не Москва: Росстат назвал самый "занятый" регион России и отрасли с самой высокой зарплатой в России.

- Акцию «Час Земли» обвинили в покушении на безопасность электросетей.

- Российские воры в законе начали уезжать в Израиль! С чего вдруг? Дело в том, что для лидеров организованных преступных группировок прописали новые наказания. За так называемые сходки теперь им грозит от 12 до 20 лет.

- Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА.

- Новый самолет Ил-112В совершил первый полет.

- Совет Федерации предложил до 1 октября отложить вступление в силу закона о хостелах. Об этом сообщил сопредседатель согласительной комиссии Олег Мельниченко Среди аргументов – приближающийся отпускной сезон. По его словам, бизнес не успеет подстроиться под новые условия, если закон начнет действовать 1 июля, как предложила Государственная Дума.