СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-02T13:45:35+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Главное - вовремя : Молодежь не считает образование залогом удачного трудоустройства 00:00 00:00

Главные темы :

- РАНХиГС: молодежь не считает образование залогом удачного трудоустройства.

- «Теперь точно никто замуж не возьмет»: Фото Бузовой в прозрачном белье возмутило Инстаграм.

- Из соков выжимают налог. На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС.

- В кабинете Министров поддержали идею Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным.

- Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись.

- Жители Санкт-Петербурга чаще всего выигрывают крупные призы лотерей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Центр» — крупнейшим распространителем билетов государственных лотерей.

- Инспектор гаджетов.

- "Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Материнский капитал могут разрешить тратить на оплату услуг частных детских садов. С таким предложением к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Российские туристы назвали предпочтительные места отдыха в майские праздники.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Павлом Садковым.