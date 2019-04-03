СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-03T11:47:45+03:00

Главное - вовремя : ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах 00:00 00:00

Главные темы:

- ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах.

- Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья.

- Стоимость детских игрушек в России может взлететь на 20 процентов, если будет принят подготовленный Минпромторгом законопроект об их экспертизе перед поступлением в продажу.

- Назван самый популярный бренд смартфонов в России.

- Названы самые красивые постаревшие знаменитости.

- Семья Юлии Началовой не одобрила идею снять фильм о певице.

- Более 3 миллионов рублей собрали на скандальный фильм о Децле.

- Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор. Российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 руб. в сутки с человека. Новый платеж, который Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс, заменит курортный сбор. Платить сбор должны будут организации и физические лица, предоставляющие гостиничные услуги, а также услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания, — это и гостиницы, и санатории, и объекты курортного отдыха.

- Восьмилетний мальчик в одиночку отправился в кругосветное путешествие.

- «Малыш отделался одной царапиной»: В Петербурге семилетний ребенок выжил, вывалившись из окна 9 этажа.

- «Эмоции заразны»: парень угостил пирожками и чаем хмурых пассажиров автобусов на Сахалине.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- В российских школах начнут бороться с буллингом. Её основная задача — повысить квалификацию учителей и предотвратить агрессивное поведение школьников.

- Россиян и американцев назвали самыми невоспитанными туристами

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.