Темы дня : Шоу должно продолжаться! Порошенко согласился пособачиться с Зеленским на стадионе

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-04T15:44:37+03:00

Шоу должно продолжаться! Порошенко согласился пособачиться с Зеленским на стадионе 00:00 00:00

Формальность, но важная. Центральная избирательная комиссия Украины, наконец, подсчитала все 100 процентов бюллетеней. Так вот, лидирует - с большим перевесом - Владимир Зеленский. Действующий президент Пётр Порошенко набрал голосов почти в два раза меньше. У Зеленского 30,24% голосов. У Порошенко - 15,95%

Избиратели тоже считали: на подведение итогов голосования у Центризбиркома ушло 83 часа.

Ну да бог с ним, с ЦИКом. Кандидаты, вот что самое главное и интересное. Еще когда шло голосование, Петр Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Давай, говорит, лицом к лицу. И тут Зеленский согласился. Да не просто так, а целый ролик записал. Он опубликован на странице его предвыборного штаба и это больше, чем просто видеообращение.

Его уже сравнивают с сериалом “Карточный домик”. И есть, за что… Режиссура - один в один. Под динамичную музыку нам показывают Зеленского со спины, он идет по полуосвещенному коридору. Затем крупный план и быстрые, уверенные реплики в камеру. Всё это он говорит на ходу. Ещё несколько секунд - и Зеленский выходит на стадион “Олимпийский”, один из крупнейших в Европе - вместимость 70 тысяч мест. Именно здесь Зеленский хочет вступить в словесную дуэль с действующим президентом. Слушаем!