Темы дня : Маткапитал - за первого ребенка, Зюганов - навсегда, теневая экономика - 20% ВВП

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-04T15:54:04+03:00

Маткапитал - за первого ребенка, Зюганов - навсегда, теневая экономика - 20% ВВП 00:00 00:00

Главные темы:

- Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки семей. По её мнению, такие шаги необходимы. И вот одна из них - новая - маткапитал могут начать выдавать уже на первого ребёнка.

Такая господдеркжа семей вряд ли может повлиять на показатели демографии, нужны другие меры - считает доктор экономических наук, директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

- Геннадий Зюганов не собирается в отставку, об этом лидер КПРФ сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Гамову. Коммунист связал появившиеся инсинуации о преемниках и передаче власти - с происками конкурентов.

- Объём теневой экономики России составляет больше 20% ВВП. Такие данные представил Центробанк. Это значит, что 23 трлн-а рублей, то есть полтора годового бюджета страны - сворованы. Эти деньги не попали под налогообложение, с них не пошли отчисления ни на пенсии, ни на медобслуживание.