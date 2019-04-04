2019-04-04T17:12:08+03:00
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Темы дня : «Кладбище домашних животных», «Девочка Мия и белый лев» и «Шазам»: обзор премьер этой недели

"Кладбище домашних животных" - фильм категории 18+. Кадр из фильма"Кладбище домашних животных" - фильм категории 18+. Кадр из фильма

Народный киноэксперт Евгений Сазонов рассказывает, что бы такого посмотреть, чтобы не пожалеть

«Кладбище домашних животных», «Девочка Мия и белый лев» и «Шазам»: обзор премьер этой недели

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Фильм «Мстители. Финал» побил рекорд по онлайн-продажам билетов. После появления нового трейлера на официальном ютьюб-канале «Марвела» в течение часа ушло больше билетов, чем на «Звёздные войны: Последние джедаи». В США некоторые агрегаторы просто рухнули.

Ожидается, что только в первый уикенд финал «Мстителей» соберёт 265 млн-в долларов.

И это при том, что мировая премьера состоится только 26 апреля, а российская — 29-го. А сегодня в наш прокат выходят другие новинки. В студии — большой любитель и знаток кино, заместитель главного редактора газеты КП Евгений Сазонов.

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