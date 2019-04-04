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Темы дня : В России обнаружили парапсихологический спецназ, а Конор оскорбил жену Хабиба

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Валентин Алфимов - с главными новостями дня

В России обнаружили парапсихологический спецназ, а Конор оскорбил жену Хабиба

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В России обнаружили парапсихологический спецназ. Статья полковника в запасе Николая Пороскова о тактиках телепатии и гипноза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но есть одно "но". Автор не приводит ни одного доказательства в подтверждение своих слов. Так был пара-спецназ или нет? Ответ искал Егор Зайцев.

Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору. Ирландец оскорбил жену Хабиба - и получил за это. Но не в октагоне. Оба бойца упражняются в эпистолярном жанре. Дмитрий Белецкий следит за этим поединком. Слушайте подробности!

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