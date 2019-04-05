2019-04-05T12:25:13+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : В Старом Осколе школьник показал свои часы за 2 млн рублей, в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостямиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями

В Старом Осколе школьник показал свои часы за 2 млн рублей, в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

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Главные темы:

- В Старом Осколе школьник показал горожанам свои часы за 2 млн рублей.

- Инспектор гаджетов.

- В Санкт-Петербурге актриса иммерсивного спектакля дала пощечины двум зрительницам.

- Дороги и алкоголики: Росстат назвал главные проблемы российских городов и сел. Люди жалуются на условия жизни, но стесняются ругать свою малую Родину.

- Названы самые популярные профессиональные праздники в России.

- В доминиканской столице Санто-Доминго прошёл музыкальный марафон, в рамках которого местный житель Карлос Сильвер пел на протяжении 106 часов. Так он установил новый рекорд Гиннесса. К концу выступления мужчина был настолько обессилен, что не смог покинуть сцену без посторонней помощи. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда Сунила Вагмаре из Индии смог пропеть 105 часов подряд.

- Страховщики назвали «самые опасные» страны для туристов из РФ. Отмечается, что самые высокие показатели заболеваемости туристов оказались в Болгарии и Турции.

- Больше половины россиян никогда не отправляет детей в летние лагеря.

- Рынок труда переполнен продавцами и водителями.

- Родителей курящих детей в Удмуртии смогут штрафовать. Такая инициатива будет рассмотрена уже на ближайшей сессии.

- Коридоры власти.

- Памяти Георгия Данелия.

- Обзор прессы.

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