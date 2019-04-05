Темы дня : Счетная палата проверит выплаты вкладов времен СССР, а Михаил Абызов сидит один в СИЗО Лефортово

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-05T14:58:49+03:00

Счетная палата проверит выплаты вкладов времен СССР, а Михаил Абызов сидит один в СИЗО Лефортово 00:00 00:00

Счётная палата займётся проверкой выплат компенсаций по вкладам времён СССР. Речь идёт о счетах в Сбербанке, взносах в «Госстрах», а также по гос-облигациях. Таким образом, аудиторы проведут инспекцию Сбербанка, Росгосстраха и Минфина. Общая сумма гарантий - 345 миллиардов рублей. Почти 30 из них были выплачены с 13-го по 16-й год. А потом было запланировано отдавать по пять с половиной миллиардов рублей ежегодно. Почему этими компенсациями сейчас заинтересовалась Счётная палата, объясняет экономист Антон Шабанов. Слушаем!

Кормят вполне прилично, приносят книги из библиотеки, сотрудники ФСИН очень вежливые. "Комсомольская правда" узнала, как Михаил Абызов провёл свои первые дни в СИЗО Лефортово. Экс-министр Открытого правительства, задержанный в конце марта, пока находится на карантине, сидит один - арестантов, которые только что поступили, отправляют сначала в эту зону, а потом уже переводят в общие камеры. Егор Зайцев собрал информацию о бытовых условиях в столичных СИЗО. Слушайте!