2019-04-05T14:58:49+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Счетная палата проверит выплаты вкладов времен СССР, а Михаил Абызов сидит один в СИЗО Лефортово

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Счетная палата проверит выплаты вкладов времен СССР, а Михаил Абызов сидит один в СИЗО Лефортово

00:00
00:00

Счётная палата займётся проверкой выплат компенсаций по вкладам времён СССР. Речь идёт о счетах в Сбербанке, взносах в «Госстрах», а также по гос-облигациях. Таким образом, аудиторы проведут инспекцию Сбербанка, Росгосстраха и Минфина. Общая сумма гарантий - 345 миллиардов рублей. Почти 30 из них были выплачены с 13-го по 16-й год. А потом было запланировано отдавать по пять с половиной миллиардов рублей ежегодно. Почему этими компенсациями сейчас заинтересовалась Счётная палата, объясняет экономист Антон Шабанов. Слушаем!

Кормят вполне прилично, приносят книги из библиотеки, сотрудники ФСИН очень вежливые. "Комсомольская правда" узнала, как Михаил Абызов провёл свои первые дни в СИЗО Лефортово. Экс-министр Открытого правительства, задержанный в конце марта, пока находится на карантине, сидит один - арестантов, которые только что поступили, отправляют сначала в эту зону, а потом уже переводят в общие камеры. Егор Зайцев собрал информацию о бытовых условиях в столичных СИЗО. Слушайте!

Скачать передачу [mp3, 8.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Тимошенко не будет вести дебаты Зеленского и Порошенко
Эксперт: НАТО использует Украину в качестве морского военно-политического прикрытия
Арестован находившийся в розыске шестой фигурант «Дела Абызова»
Глава Петербурга выберет трех советников из молодежи
В России планируется создать экологические парки
Генсек ООН собирается встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази
Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot
В крови Зеленского и Порошенко не обнаружены следы наркотиков и алкоголя
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400
Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб