Темы дня : Волочкова пустила Собчак в баню и рассказала, как пробивалась в Москве

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Елена Афонина - с главными новостями дня
Волочкова пустила Собчак в баню и рассказала, как пробивалась в Москве
Анастасии Волочковой пришлось отвечать на провокационные вопросы. Балерина стала главной героиней программы Ксении Собчак. Волочкова недовольна тем, как всё прошло. Утверждает, что не видела и половины того, что снимала телевизионная группа. Но, надо заметить, что в интервью она была весьма откровенна.
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