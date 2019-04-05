Темы дня : 2% россиян обращаются к экстрасенсам вместо врачей, Минздрав готовится карать за антипрививочную информацию

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-05T17:41:44+03:00

2% россиян обращаются к экстрасенсам вместо врачей, Минздрав готовится карать за антипрививочную информацию 00:00 00:00

Главные темы:

- Росстат сообщил о том, сколько россиян обращается к экстрасенсам. Более 2%! Это люди, которым была нужна медицинская помощь, но вместо врача они пошли к народным целителям, гомеопатам и знахарям.

- Публичные призывы к отказу от прививок - должны наказываться. Минздрав готовит проект закона, который запретит такого рода информацию. В министерстве отметили, что через СМИ, интернет, религиозные секты - распространяется большое количество обращений, которые подрывают доверие к вакцинации.

Отказов от прививок в последнее время становится всё больше, что вызывает печальные последствия. Поэтому такая запретительная мера сейчас необходима, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. Слушаем!