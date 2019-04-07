2019-04-07T14:08:41+03:00
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Федор НОВГОРОДЦЕВ

Темы дня : Встреча отравленного британца с российским послом, уход Алексея Булдакова, решение саммита G7 о России

Алексей Булдаков в роли генерала Иволгина.Алексей Булдаков в роли генерала Иволгина.

Фёдор Новгородцев - с главными новостями дня

Встреча отравленного британца с российским послом, уход Алексея Булдакова, решение саммита G7 о России

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Главные темы:

- Отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец встретился с российским послом Александра Яковенко в его резиденции в Лондоне. Чарли Роули вместе с братом пришли поговорить о случившемся, в том числе выяснить, может ли быть причастна Россия к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Как сказал Яковенко, гости были настроены доброжелательно, они просто хотят выяснить правду.

- На этой неделе ушел из жизни народный артист, "заслуженный генерал" Алексей Булдаков. Он скончался 3 апреля в гостиничном номере в Улан-Баторе в Монголии. Булдаков был поистине народным артистом. Десятки ролей, ярчайшие образы. И все - народные.

- Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД. Семёрка выпустила соответствующее коммюнике.

- Владимир Путин расскажет об уникальных экосистемах Арктики на форуме в Санкт-Петербурге. Он пройдёт 9–10 апреля. В нём примут участие также лидеры Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

- Федор Конюхов не уложился в срок и не смог дойти до мыса Горн. Ему осталось преодолеть ещё почти 2000 километров. Путешественник пишет на своём сайте, что "в этом году Южный океан ведет себя нестандартно, нет долгих периодов западного ветра и попутных волн. Это сказывается на скорости передвижения."

- Шоу года: Зеленский vs Порошенко. Подготовка уже началась, ведущим назначен журналист Павел Казарин, штабы назвали своих «секундантах». Порошенко будет представлять спикер его штаба Олег Медведев, а Зеленского - Кирилл Тимошенко.

- Аллергикам рекомендовали уйти в отпуск на сезон цветения растений. Врачи рассказали, что больше всего пыльцы в воздухе наблюдается утром в сухие и жаркие дни. Так что стоит гулять только в вечерние часы или после дождя.

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