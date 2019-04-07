2019-04-07T14:30:49+03:00
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Федор НОВГОРОДЦЕВ

Темы дня : Улица Георгия Данелии в Тбилиси и выигрыш студентами МГУ турнира по программированию

Георгий ДанелияГеоргий ДанелияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фёдор Новгородцев - с главными новостями дня

Улица Георгия Данелии в Тбилиси и выигрыш студентами МГУ турнира по программированию

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Главные темы:

- В Тбилиси может появиться улица в честь Георгия Данелии. Легендарный режиссёр скончался 4 апреля в одной из московских клиник. Родственники хотели бы увековечить его память, сказал в интервью Радио "Комсомольская правда" двоюродный племянник режиссёра Николоз Шенгелая. Он выразил надежду, что ему не придется просить об этом власти.

- Студенты МГУ выиграли самый престижный в мире турнир по программированию. Команда из московского университета второй год подряд победила на международной олимпиаде по программированию ICPC.

- 7 апреля Всемирный день здоровья. Сегодня в честь этой даты Минздрав РФ рассказал, как продлить свою жизнь.

- Объём теневой экономики России составляет больше 20-ти процентов ВВП. Такие данные представил Центробанк. Это значит, что 23 трлн-а рублей, то есть полтора годового бюджета страны - сворованы.

- Автошколы отныне должны будут согласовывать свои учебные программы с ГИБДД. Изменения коснутся и в сдаче экзаменов на права. ГИБДД планирует внести коррективы в теоретическом экзамене. Их предлагают изменить и распределить в зависимости от категории, которую хочет получить гражданин.

Так, по новому регламенту для получения категории А будущему водителю потребуется ответить на вопросы, связанные только с управлением двухколесным транспортным средством. При сдаче на права категории СЕ гражданин будет решать задачи по управлению грузовым автомобилем с прицепом.

- Названы самые полезные и вредные супы в России. Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка.

- За призывы к отказу от прививок хотят наказывать. Такой законопроект готовят в Министерстве здравоохранения России. Замглавы ведомства Татьяна Яковлева сказала, что сейчас через СМИ,, интернет и религиозные секты распространяется много информации, подрывающей доверие россиян к вакцинации. И - в основном - эти сведения - ложные.

- В России обнаружили парапсихологический спецназ. Статья полковника в запасе Николая ПороскОва о тактиках телепатии и гипноза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но есть одно "но". Автор не приводит ни одного доказательства в подтверждение своих слов.

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