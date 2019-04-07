Темы дня : Льготная ипотека для многодетных семей, рост цен на авиабилеты, медкомиссия перед ЗАГСом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-07T15:05:29+03:00

Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми — одно из предложений президента, высказанных им в послании Федеральному собранию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготная ипотека для многодетных семей, рост цен на авиабилеты, медкомиссия перед ЗАГСом 00:00 00:00

Главные темы:

- Льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно. Правительство всё-таки скорректировало условия для семей с двумя и более детьми. Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь ставка в 6% будет действовать в течение всего срока кредита, а не всего нескольких лет.

- Цены на авиабилеты резко пошли вверх. За январь-февраль стоимость полёта в эконом-классе увеличилась на семь с половиной процентов. И это при том, что за весь прошлый год авиабилеты подорожали всего на два процента. С чем это связано, выяснила «Комсомолка».

- Решили подать заявление в ЗАГС, хотите вступить в законный брак? Сходите для начала к врачу, проверьтесь. Нет, это не шутка, а предложение вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, которое может стать действующей нормой.

- ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии. Сейчас выплаты для работающих пенсионеров индексируются в пенсионной системе, однако на руки они почти во всех случаях получают пенсию без надбавки. Фонд предложил два способа узнать, каким будет точный размер пенсии пожилого работника, который решил уволиться.

- В России разработали первую в мире вакцину от аллергии на кошек. Она может появиться уже в этом году. Первые наработки получены, сейчас их тестируют.

- Названы самые популярные в России имена. Самым распространенным именем в стране стал Артем. Так чаще всего называли мальчиков в 34 регионах. На втором месте — Александр. Это имя лидирует в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

- Петр Порошенко выступил с очередным предвыборным обращением. На этот раз он заявил избирателям, что у страны есть всего два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу, сказал Порошенко.

- Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору. Ирландец оскорбил жену Хабиба - и получил за это. Но не в октагоне. Оба бойца упражняются в эпистолярном жанре.

- Израильский "лунопрыг" получил первые частные фотографии Луны.