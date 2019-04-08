Главное - вовремя : Продажа алкоголя в музеях и галереях, пакет с миллионами на свалке, отказ рэперу в призыве в армию из-за тату
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями
Продажа алкоголя в музеях и галереях, пакет с миллионами на свалке, отказ рэперу в призыве в армию из-за тату
Главные темы:
- Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
- Семья перерыла 12 тонн мусора, чтобы найти выброшенный пакет с миллионами рублей, полученных от продажи квартиры.
- Военкомат Башкирии: рэпер Face не пошел в армию не только из-за татуировок.
- Филолог из МГУ предложил отложить фиксацию слова "блогерка" в словарях.
- Россиянин пожаловался на силиконовую грудь и губы московской судьи.
- В Финляндии проведут первый чемпионат мира по вязанию под хэви-метал.
- Престарелая кошатница через суд пыталась вернуть Беззубика, которого отдала в добрые руки.
- В министерстве промышленности и торговли предложили убрать с прилавков опасные для детской психики и здоровья игрушки — монстров, зомби, кукол-покойников и прочую нечисть.
- Более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день.
- Инспектор гаджетов.
- В Смольном предложили проводить тотальное обследование пар, вступающих в брак.
- Коридоры власти.
- Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита. Специалисты ведомства, в частности, будут информировать о санитарных нормах, правилах доставки готовой пищи и требованиях к заведениям, предлагающим детское меню.
- В Уфе женщина без билета и документов пробралась в самолет и чуть не улетела в Москву. Лишь в самый последний момент ее сняли с самолета, а затем отправили в психиатрическую лечебницу.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.