Главное - вовремя : Продажа алкоголя в музеях и галереях, пакет с миллионами на свалке, отказ рэперу в призыве в армию из-за тату

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-08T12:54:06+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними новостями

Продажа алкоголя в музеях и галереях, пакет с миллионами на свалке, отказ рэперу в призыве в армию из-за тату 00:00 00:00

Главные темы:

- Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры.

- Семья перерыла 12 тонн мусора, чтобы найти выброшенный пакет с миллионами рублей, полученных от продажи квартиры.

- Военкомат Башкирии: рэпер Face не пошел в армию не только из-за татуировок.

- Филолог из МГУ предложил отложить фиксацию слова "блогерка" в словарях.

- Россиянин пожаловался на силиконовую грудь и губы московской судьи.

- В Финляндии проведут первый чемпионат мира по вязанию под хэви-метал.

- Престарелая кошатница через суд пыталась вернуть Беззубика, которого отдала в добрые руки.

- В министерстве промышленности и торговли предложили убрать с прилавков опасные для детской психики и здоровья игрушки — монстров, зомби, кукол-покойников и прочую нечисть.

- Более 80% россиян выходят в интернет несколько раз в день.

- Инспектор гаджетов.

- В Смольном предложили проводить тотальное обследование пар, вступающих в брак.

- Коридоры власти.

- Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита. Специалисты ведомства, в частности, будут информировать о санитарных нормах, правилах доставки готовой пищи и требованиях к заведениям, предлагающим детское меню.

- В Уфе женщина без билета и документов пробралась в самолет и чуть не улетела в Москву. Лишь в самый последний момент ее сняли с самолета, а затем отправили в психиатрическую лечебницу.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.