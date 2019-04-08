Темы дня : Зеленский - о России и Донбассе, Володин - о назначении министров, Серебренников - освобожден из под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-08T13:52:47+03:00

Зеленский - о России и Донбассе, Володин - о назначении министров, Серебренников - освобожден из под домашнего ареста 00:00 00:00

Главные темы:

- На Украине официально стартовала кампания второго тура президентских выборов и уже прозвучали первые заявления

Лидер президентской гонки на Украине готов к переговорам с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский заявил, что в присутствии западных представителей нужно говорить с Россией о мире в Донбассе, необходимо продолжать Минский переговорный процесс, но этот формат следует реформировать.

Тем временем Пётр Порошенко, который почти вдвое отстаёт от Зеленского, перешёл в общении с избирателями на молодёжный сленг. Действующий глава государства опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов, обратившись к подписчикам со словами "гайз" и "френды". Например: «Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов». Не все пользователи это оценили. Например, появился вот такой комментарий "Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашел себе политтехнологов, эсэмэмщиков, пиарщиков, но когда в официальном Telegram-канале президента появляются слова "гайз", "френды"... Вы серьезно?"

После критики записи отредактировали и обращения заменили на более нейтральные.

- Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию. Спикер Госдумы считает, что нижняя палата парламента так же, как и президент, должна формировать правительство - как минимум участвовать в консультациях при назначении министров, предлагать свои кандидатуры главе государства. Таким образом, полагает Володин, будет соблюдаться баланс между исполнительной и законодательной властью, это обеспечит более высокий уровень ответственности в кабинете министров.

- Кирилла Серебренникова отпустили из под домашнего ареста под подписку о невыезде.

- Узников "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу. Об этом сегодня заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко - что прозвучало сенсационно: ведь до этого учёные говорили, что животные не готовы, их надо адаптировать, и даже называлась стоимость каждой ванны для транспортировки, 2-3 миллиона рублей.

- В Новосибирске новостью городского масштаба стало событие, произошедшее в одном из дворов многоэтажного дома. На глазах у десятков соседей, в том числе маленьких детей, мусульманская семья принесла в жертву баранов.

- В Петербурге будущих молодожёнов хотят заставить проходить полное медицинское обследование. Вице-губернатор Анна Митянина считает, что таким образом будут решены сразу две задачи: люди станут ответственнее относиться к родительству и сформируется институт здоровой семьи. Однако - после таких инициатив - складывается ощущение, что чиновники либо не знают законов, либо в принципе не знают страну, в которой живут.

- Инспектор гаджетов.

Слушаем!