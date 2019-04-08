Темы дня : Серебренникова отпустили, Мизулина не предлагала запретить йогу в СИЗО, ГИБДД назвала самые опасные регионы

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-08T14:08:24+03:00

Серебренникова отпустили, Мизулина не предлагала запретить йогу в СИЗО, ГИБДД назвала самые опасные регионы 00:00 00:00

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- Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по "делу "Седьмой студии",Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда Москвы от 2 апреля, который продлил Серебренникову арест до 4 июля.

На выходе из Мосгорсуда Кирилла Серебренникова сразу окружили журналисты. Слушаем его первые слова для прессы!

- Сенатор Елена Мизулина назвала шумиху вокруг её желания якобы запретить йогу в СИЗО - примером фейковых новостей. Она заявила, что намерена обратиться в Роскомнадзор. В распоряжении "Комсомолки" оказалось запрос сенатора на имя генпрокурора Юрия Чайки от 27 февраля. Там действительно нет требования «запретить йогу в изоляторах». Мизулина просит проверить обращение, которое поступило к ней от профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. И в случае подтверждения этой информации - Мизулина просит принять соответствующие меры.

- Госавтоинспекция составила рейтинг самых опасных регионов для водителей. По числу ДТП лидирует Москва. В прошлом году в столице зафиксировано больше 9-ти тысяч аварий. На втором месте — Краснодарский край, 7 тысяч. И на третьей строчке — Петербург, 6 с половиной тысяч ДТП.

В конце списка Чукотка и Ненецкий автономный округ - по 32-е аварии. В Ингушетии 206, в Чечне и Магаданской области - тоже 200 с небольшим.

Всего по стране в прошлом году было 168 тысяч ДТП. В них погибли 18 тысяч человек, пострадали - почти 215 тысяч.

Самым "смертоносным" месяцем оказался сентябрь - тогда жертвами стали больше двух тысяч человек.

- Глава Хакасии подал в суд на вице-президента компании «Роснефть» Михаила Леонтьева.

В декабре прошлого года, выступая на радио «Комсомольская правда», тот назвал Валентина Коновалова «дебилом». Губернатор обратился в Абаканский городской суд как частное лицо. Он требует признать слова Леонтьева порочащим честь и достоинство.

- Минобороны РФ опубликовало подборку документов из своего центрального архива, посвященных 75-летию Крымской наступательной операции. В числе трофейных документов обнародована программа немецкого командования по уничтожению инфраструктуры полуострова. "Планировалось разрушить все важнейшие дороги, гавани, все хозяйственные сооружения, аэродромы, дамбы, железные дороги, сооружения связи, мосты, промышленные предприятия.

В ведомстве отметили, что публикация также направлена на противодействие фальсификации истории и попыткам пересмотра итогов войны.

- Аджимушкайские каменоломни под Керчью, 35-я батарея в Севастополе, памятник морякам-десантникам и прекрасная экспозиция в музее Евпатории - эти и другие места памяти надо обязательно посетить, если вы будете в Крыму. А для тех, кто поедет на машине, могут пригодиться советы Ольги Медведевой.

- Спустя 32 года поклонники группы "Альянс" впервые увидели клип на песню, которая для них стала культовой - речь о композиции "На заре". Клавишник рок-группы Олег Парастаев опубликовал ролик в ютьбе. Количество просмотров сразу стало стремительно увеличиваться, быстро дошло до полмиллиона... Но тут хостинг заблокировал видео. Как объяснил Парастаев, система посчитала, что просмотры накручиваются. Он подал апелляцию. и надеется, что уже в ближайшее время клип вернётся в ютьюб.