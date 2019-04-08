Темы дня : США вмешались в выборы на Украине, Минкульт одобрил освобождение Серебренникова, Путин подтвердил поставку С-400 в Турцию

8 Апр 19:03 2019-04-08T21:16:49+03:00

США вмешались в выборы на Украине, Минкульт одобрил освобождение Серебренникова, Путин подтвердил поставку С-400 в Турцию 00:00 00:00

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- США вмешались в выборы на Украине. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер проявил чудеса эквилибристики, развернув свою позицию по выборам в незалежной на 180 градусов. Совсем недавно на голубом глазу он заявлял, что Вашингтону все равно, кто одержит верх на выборах президента незалежной и штаты не поддерживают ни одного из кандидатов. При этом США готовы работать с любым победителем. Однако в свежем интервью американскому телеканалу он, что называется, «переобулся в воздухе».

- В Министерстве культуры назвали «хорошей новостью» освобождение из-под домашнего ареста под подписку о невыезде фигурантов дела Седьмой Студии. В частности, режиссера Кирилла Серебренникова. В пресс-службе ведомства арест в данном случае назвали чрезмерной мерой. Сегодня мера пресечения была смягчена также директору РАМТ Софье Апфельбаум и продюсеру Юрию Итину. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Свою вину они не признают.

- Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Ранее МИД Турции заявил, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит.

Зачем это надо России? На этот вопрос ответил военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец. Слушаем!

- Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на пресс-секретаря, вице-президента компании «Роснефть» Михаила Леонтьева. В декабре прошлого года, выступая на радио «Комсомольская правда», Леонтьев назвал Коновалова «дебилом». Губернатор, обратившийся в Абаканский городской суд как частное лицо, требует признать это высказывание порочащим честь и достоинство.

Сам Леонтьев узнал об иске из СМИ. Он подчёркивает, что делал заявления в эфире Комсомолки как журналист и публицист.

- Эксперты Общероссийского Народного Фронта выступили с инициативой - разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки школьников. Они обратятся в Роспотребнадзор с просьбой включить в санитарные нормы и правила предельных нагрузок как в школе, так и в системе дополнительного образования.

- Внимание, автомобилисты. «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Об этом Радио "Комсомольская правда" рассказала Татьяна Шадрина, начальник отдела пресс-службы компании “Автодор”

- Народного артиста России Алексея БулдакОва похоронили на «Аллее актеров» на Троекуровском кладбище. Ранее сегодня в Московском доме кино состоялось прощание с актером.

- Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил его адвокат Павел Зайцев. Деньги направлены на счет "Роснефти".

В разговоре с журналистом Радио "Комсомольская правда" адвокат Павел Зайцев отметил, что несмотря на возмещенный ущерб, меру пресечения Ишаеву не изменили.

Слушаем!