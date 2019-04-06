Темы дня : Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей, а за призывы к отказу от прививок хотят наказывать
Михаил Антонов с главными новостями дня
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей, а за призывы к отказу от прививок хотят наказывать
Главные темы:
- Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей. Например, в Москве заработать полмиллиона можно, занимая должность Операционного или Генерального директора в одной из компаний. Правда, требуется опыт работы не менее шести лет и знание английского.
- За призывы к отказу от прививок хотят наказывать Такой законопроект готовят в Министерстве здравоохранения России. Замглавы ведомства Татьяна Яковлева сказала, что сейчас через СМИ,, интернет и религиозные секты распространяется много информации, подрывающей доверие россиян к вакцинации. И - в основном - эти сведения - ложные.
- Футбол. Сегодня состоится “дерби всея Руси” Спартак - ЦСКА.
- За Краснодар сегодня снова не сыграет Павел Мамаев. Хотя мог бы. На этой неделе решалась их с Кокориным дальнейшая судьба: оставить в СИЗО или отпустить под домашний арест. Так вот, содержание в СИЗО продлили до 25 сентября. Такое решение принял суд.
- В России отменили бумажный СНИЛС. Теперь всю информацию о пенсионном страховании собираются хранить в электронном формате.
- В Петербурге будущих супругов предложили отправлять на «тотальную» проверку здоровья.
- Экспедиция на перевал Дятлова…. Она завершилась несколько дней назад и теперь участники подводят ее итоги.