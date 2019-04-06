Темы дня : Депутаты Госдумы хотят формировать правительство, а на Украине идет разминка перед вторым туром выборов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-06T16:21:57+03:00

Депутаты Госдумы хотят формировать правительство, а на Украине идет разминка перед вторым туром выборов 00:00 00:00

Главные темы:

- Депутаты Госдумы хотят получить право формировать правительство.

- Разминка перед вторым туром выборов на Украине: дебаты на стадионе и иностранные пиарщики.

- Анастасии Волочковой пришлось отвечать на провокационные вопросы. Балерина стала главной героиней программы Ксении Собчак. Но осталась недовольна тем, как всё прошло. Но, надо заметить, что в интервью Анастасия была весьма откровенна.

- Лишиться водительских прав из-за аллергии - кому это грозит.

- Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством.

- Кабмин расширил ипотеку под 6% для семей с детьми на весь срок кредита

- Врач из Гродно поставила диагноз по запаху – и спасла жизнь младенцу с очень редким генетическим заболеванием.

- Сергея Шнурова предложили выгнать из Государственной думы.