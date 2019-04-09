2019-04-09T11:17:10+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостямиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях

00:00
00:00

Главные темы:

- В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников. Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

- Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях.

- ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники.

- Депутат Анатолий Выборный и Молодежный парламент при Госдуме выступили с предложением обязать организаторов концертов категории "18+" не допускать на них детей, а за нарушение этого требования штрафовать на 50-100 тыс. рублей.

- Названы любимые песни пассажиров такси.

- В России женщины в среднем тратят в три раза больше времени на неоплачиваемую домашнюю работу, чем мужчины.

- Россияне оценили своё здоровье как хорошее и удовлетворительное.

- В России начинается сезон активности клещей.

- Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке. Российские банки в первом квартале текущего года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, единственным исключением стали кредитные карты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)

- Коридоры власти.

- Эксперты: тестирование школьников на наркотики с 13 лет является неэффективной мерой

По мнению специалистов, группа риска наркозависимости составляет примерно 25% от общей численности учащихся

- Обзор прессы.

- Песни Роналду в машине взорвали Интернет.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 147.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
4 Апреля 2019 7:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году, при этом треть сограждан отказывается от посещения врачей

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
22 Марта 2019 10:03 - 10:45

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Валерий Газзаев: «Наша сборная вместе со сборной Бельгии должны выйти из группы»

В студии: Павел САДКОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Валерий ГАЗЗАЕВ
07:30
21:30
22 Марта 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного, а Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
15 Марта 2019 7:03 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Ночной сон меньше пяти часов ведет к диабету, депрессии и ожирению, а РЖД открыли продажу билетов в обновленный плацкартный вагон

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
13 Марта 2019 7:03 - 8:02

Главное - вовремя

Тема: Россияне получат возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс, а Минздрав внёс в правительство антитабачную концепцию. Что изменится?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24