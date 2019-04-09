Главное - вовремя : В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях
Главные темы:
- В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников. Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
- Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях.
- ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники.
- Депутат Анатолий Выборный и Молодежный парламент при Госдуме выступили с предложением обязать организаторов концертов категории "18+" не допускать на них детей, а за нарушение этого требования штрафовать на 50-100 тыс. рублей.
- Названы любимые песни пассажиров такси.
- В России женщины в среднем тратят в три раза больше времени на неоплачиваемую домашнюю работу, чем мужчины.
- Россияне оценили своё здоровье как хорошее и удовлетворительное.
- В России начинается сезон активности клещей.
- Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке. Российские банки в первом квартале текущего года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, единственным исключением стали кредитные карты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
- Коридоры власти.
- Эксперты: тестирование школьников на наркотики с 13 лет является неэффективной мерой
По мнению специалистов, группа риска наркозависимости составляет примерно 25% от общей численности учащихся
- Обзор прессы.
- Песни Роналду в машине взорвали Интернет.
- Новости спорта.