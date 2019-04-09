Главное - вовремя : В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-09T11:17:10+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников, а Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях 00:00 00:00

Главные темы:

- В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников. Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

- Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях.

- ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники.

- Депутат Анатолий Выборный и Молодежный парламент при Госдуме выступили с предложением обязать организаторов концертов категории "18+" не допускать на них детей, а за нарушение этого требования штрафовать на 50-100 тыс. рублей.

- Названы любимые песни пассажиров такси.

- В России женщины в среднем тратят в три раза больше времени на неоплачиваемую домашнюю работу, чем мужчины.

- Россияне оценили своё здоровье как хорошее и удовлетворительное.

- В России начинается сезон активности клещей.

- Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке. Российские банки в первом квартале текущего года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, единственным исключением стали кредитные карты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)

- Коридоры власти.

- Эксперты: тестирование школьников на наркотики с 13 лет является неэффективной мерой

По мнению специалистов, группа риска наркозависимости составляет примерно 25% от общей численности учащихся

- Обзор прессы.

- Песни Роналду в машине взорвали Интернет.

- Новости спорта.