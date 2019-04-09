Дави на газ : ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями
ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
Сегодня в программе:
- Вредно ли стоять на перекрестках с нажатой педалью тормоза на машинах с автоматах.
- «Тойота» запатентовала автомойку, встроенную в борт пикапа.
- «Равон» может вернуться в Россию.
- ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков.
- СМИ узнали о плане разрешить инспекторам ВАИ ловить водителей за скорость.