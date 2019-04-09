2019-04-09T10:05:47+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДОМария БАЧЕНИНА

Дави на газ : ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостямиКирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями

ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

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Сегодня в программе:

- Вредно ли стоять на перекрестках с нажатой педалью тормоза на машинах с автоматах.

- «Тойота» запатентовала автомойку, встроенную в борт пикапа.

- «Равон» может вернуться в Россию.

- ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков.

- СМИ узнали о плане разрешить инспекторам ВАИ ловить водителей за скорость.

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
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