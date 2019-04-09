Темы дня : Мысли пострадавшей в «Хромой лошади» сможет прочитать особая программа, а в Израиле - досрочные выборы

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-09T14:31:21+03:00

Мысли пострадавшей в «Хромой лошади» сможет прочитать особая программа, а в Израиле - досрочные выборы 00:00 00:00

Главные темы:

- Жительница Перми Ирина Банникова работала в клубе «Хромая лошадь» барменом. В ночь страшного пожара 5 декабря 2009 года она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. 39-летняя Ирина прикована к постели, она не говорит. Но теперь её мысли сможет прочитать компьютерная программа. Впервые за девять лет появится возможность пообщаться с дочкой - Ирина будет набирать сообщения на виртуальной клавиатуре.

- Сегодня в Израиле проходят досрочные выборы в парламент. По результатам голосования будет назначен премьер-министр. Главные соперники - партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» со сторонниками и новый оппозиционный блок во главе с бывшими военными «Кахоль-Лаван».

В случае победы Ликуда и сторонников, Нетаньяху, премьер Израиля в конце 90-х и с 2009 года, станет главой правительства в пятый раз и - по пребыванию в должности - побъёт рекорд первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона.

- Более 30 лет стажа, награды, почести и… 69 сломанных жизней! Иркутский тренер по плаванию Эдуард Рукосуев оказался педофилом. Корреспондент «Комсомолки» Лев Немировский выяснил подробности этого громкого дела.

- Представьте себе: захотели вы отдохнуть за рубежом, а вам не нужно оформлять загранпаспорт и менять валюту. Владимир Жириновский считает, что это возможно. Лидер ЛДПР предложил заставить другие страны пускать россиян по внутреннему паспорту и принимать рубли.