2019-04-09T16:19:08+03:00
Эксклюзив
Роман ГОЛОВАНОВ

Эксклюзив : Юлия Латынина: Сомневаюсь, что Зеленского могут убить. Это слишком даже для Украины

Юлия Латынина в гостях у Радио "Комсомольская правда"Юлия Латынина в гостях у Радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Известный публицист - о выборах в Украине и мигрантах из Средней Азии

Юлия Латынина: Сомневаюсь, что Зеленского могут убить. Это слишком даже для Украины

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Известный публицист Юлия Латынина в эфире Радио «Комсомольская правда» говорит о том, сможет ли Зеленский без опыта руководить целой страной, судьбоносны ли эти выборы, куда пойдет Украина дальше, почему Порошенко из всех олигархов почему-то расправился только с Коломойским и что нужно делать, чтобы остановить волну неконтролируемой миграции из стран Средней Азии в Россию.

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Тема: Эксклюзив : Юлия Латынина: За Зеленского проголосовали не вопреки Порошенко, а вопреки всей политической системе

В студии: Александр ГРИШИН, Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Юля ЛАТЫНИНА
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