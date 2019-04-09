Эксклюзив : Юлия Латынина: Сомневаюсь, что Зеленского могут убить. Это слишком даже для Украины

СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-09T16:19:08+03:00

Юлия Латынина: Сомневаюсь, что Зеленского могут убить. Это слишком даже для Украины 00:00 00:00

Известный публицист Юлия Латынина в эфире Радио «Комсомольская правда» говорит о том, сможет ли Зеленский без опыта руководить целой страной, судьбоносны ли эти выборы, куда пойдет Украина дальше, почему Порошенко из всех олигархов почему-то расправился только с Коломойским и что нужно делать, чтобы остановить волну неконтролируемой миграции из стран Средней Азии в Россию.