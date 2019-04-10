2019-04-10T11:55:24+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Для животных придумали «дома престарелых», а супермаркеты хотят заставить принимать стеклотару

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Для животных придумали «дома престарелых», а супермаркеты хотят заставить принимать стеклотару

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Главные темы:

- Председатель комиссии по экологической политике столичного парламента Зоя Зотова заявила, что Мосгордума поддержала идею создания частных "домов престарелых" для животных.

Она пояснила, что это будет удобно для людей, у которых нет времени или возможности ухаживать за своими пожилыми питомцами.

- Стали известны самые популярные темы для разговоров в поездах.

- В отделениях Почты России можно будет приобрести страховой полис на случай укуса клеща. Клиент может обращаться за помощью с такой страховкой неограниченное число раз, пока не исчерпает страховую сумму.

- Подмосковным дачникам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой.

- Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару.

Как пояснил депутат Олег Нилов, принимать стеклотару, пластиковую тару и посуду могут вменить в обязанность крупным торговым организациям, сетям, маркетам. Он уточнил, что речь идёт о вредных для природы и полезных для переработки отходах.

- Стало известно, сколько женщин довольны своей внешностью.

- Батюшки, что они делают! Священники устроили спортивный челлендж в соцсетях. Они снимают на видео, как тренируются. Таким образом хотят увлечь верующих спортом, а спортсменам - «указать дорогу в храм».

- Кокорин и Мамаев приехали в суд с вещами. И уехали назад.

- В Новокузнецке частные перевозчики решили отменить льготы на проезд для пенсионеров из-за участившихся оскорблений в адрес водителей и кондукторов, сообщила в соцсетях директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова.

- Коридоры власти.

- Жить припеваючи: сколько стоит достойная жизнь в России.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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