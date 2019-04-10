2019-04-10T10:00:38+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДОМария БАЧЕНИНА

Дави на газ : Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав

Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросыКирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы

Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы

Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав

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Главные темы:

- Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав.

- В России начали выдавать новые автомобильные номера. Уже сейчас можно получить специальные номера для мотоциклов и машин с нестандартными площадками.

- Теперь и «Hyundai». Производитель представил технологию, которая позволит открывать машину со смартфона.

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Дави на газ

Тема: Дави на газ : В каких регионах России больше всего жертв ДТП, на какие автомобили будут скидки в апреле и как автошколы будут сдавать экзамены ГИБДД

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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