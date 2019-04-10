Дави на газ : Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-10T10:00:38+03:00

Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы

Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав 00:00 00:00

Главные темы:

- Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав.

- В России начали выдавать новые автомобильные номера. Уже сейчас можно получить специальные номера для мотоциклов и машин с нестандартными площадками.

- Теперь и «Hyundai». Производитель представил технологию, которая позволит открывать машину со смартфона.