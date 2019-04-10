Дави на газ : Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав
Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы
Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав
Главные темы:
- Полицейские предложили водителю застрелить его собаку или лишиться прав.
- В России начали выдавать новые автомобильные номера. Уже сейчас можно получить специальные номера для мотоциклов и машин с нестандартными площадками.
- Теперь и «Hyundai». Производитель представил технологию, которая позволит открывать машину со смартфона.