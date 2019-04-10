Темы дня : Развитие Арктики, законопроект о неуважении власти к народу, разнос Шойгу подчиненных

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-10T13:48:12+03:00

Развитие Арктики, законопроект о неуважении власти к народу, разнос Шойгу подчиненных 00:00 00:00

Главные темы:

- В Петербурге продолжает работу Пятый международный арктический форум. В этом году он посвящён теме "Арктика. Океан возможностей". Во вторник Владимир Путин начал серию двусторонних встреч - с президентом Финляндии, премьер-министрами Норвегии и Швеции.

- Лев Шлосберг - Депутат псковского Заксобрания от партии Яблоко - разработал пакет законопроектов о «неуважении власти к народу».

Он предложил ввести административную ответственность за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма».

- Сергей Шойгу устроил разнос подчиненным. На закрытой части селекторного совещания министр обороны потребовал разобраться с каждым случаем «проявления бездушия при работе с людьми». В частности, - наказать сотрудников военкомата за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии. Шойгу назвал этот случай «вопиющим». Всех должностных лиц, которые проявили формализм, сидя в «тылу», министр поручил «отправить в более «горячие» места.

- Правительство поддержало идею ужесточить наказание за "пьяные" ДТП. Речь об авариях со смертельным исходом. Документ могут рассмотреть уже до конца этой парламентской сессии. Сейчас в случае гибели человека -- виновнику ДТП грозит от двух до семи лет лишения свободы, а если жертв несколько, то водитель может сесть на 9 лет. Какие сроки будут указаны после поправок в уголовном кодексе, - рассказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

- Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты. Это 66 тысяч рублей. Специалисты из Финансового университета при правительстве -- опросили жителей разных регионов. Наиболее скромные представления о достойной зарплате у жителей Читы. Там достаточно получать 50 тыс. руб. в месяц. Чуть выше - в Улан-Удэ (54 тысячи). В Барнауле и Якутске - 55 тысяч.

Лидируют в этом рейтинге - москвичи. Им, чтобы жить достойно, хотелось бы получать не менее 100 тысяч. На втором месте - Петербург. Там жители назвали достойным доход в 91-у тысячу.

- Туроператоры определили самые дешевые пляжные туры на майские праздники. Минимальная стоимость путёвки на море на двоих на десять ночей составляет 26 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России. За эти деньги можно отправиться - в Крым. Второе и третье место заняли Анапа и Сочи, там такой отдых обойдется в 28 и 29 тысяч рублей. Отпуск в Турции - тоже на двоих и на 10 ночей - будет стоить значительно дороже — 50 тысяч рублей.

На пятом месте списка самого бюджетного пляжного отдыха расположился Кипр. Чуть дороже - Тунис, далее Болгария, Черногория, Хорватия, Испания и Греция. И венчает этот список Италия. Минимальная стоимость десятидневной поездки на двоих — 84 тысячи.

- Прибалтика в очередной раз демонстрирует русофобские настроения. Пока в Таллине требуют от России компенсацию ущерба за "советскую оккупацию", сейм Латвии во втором чтении одобрил поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях военной формы СССР и нацистской Германии.

- Отдых семьи Хайрулиных на Тенерифе незапланированно продлился. В Испании россиян сняли с самолета из-за ветрянки у детей. Вернуться домой, в Набережные Челны, они смогут только после того, как сын и дочь полностью выздоровеют. Юрий Корбалёв разбирался в этой истории и выяснял, как не попасть в неё.