Темы дня : Фильм Павла Лунгина «Братство» проверит спецкомиссия, а сенаторы запретили рекламу детских смесей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-10T14:27:47+03:00

Фильм Павла Лунгина «Братство» проверит спецкомиссия, а сенаторы запретили рекламу детских смесей 00:00 00:00

Главные темы:

- Депутаты Госдумы и ветераны-афганцы проверят фильм Павла Лунгина «Братство». Картина о войне в Афганистане должна выйти в прокат 9-го мая, но теперь всё может изменить решение специальной комиссии. Афганцам, которые уже посмотрели ленту, не понравилось, что режиссёр показывает советскую армию - цитата - сборищем бесполезных алкоголиков.

- Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы детских смесей. В документе говорится: нельзя представлять продукты детского питания в качестве полноценных заменителей женского молока; нельзя утверждать о преимуществах искусственного вскармливания.

Также предлагается запретить рекламу в магазинах - речь идёт о специальной выкладке товара, о скидочных купонах, бонусах, распродажах, раздачи образцов…