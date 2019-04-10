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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Фильм Павла Лунгина «Братство» проверит спецкомиссия, а сенаторы запретили рекламу детских смесей

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Фильм Павла Лунгина «Братство» проверит спецкомиссия, а сенаторы запретили рекламу детских смесей

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Главные темы:

- Депутаты Госдумы и ветераны-афганцы проверят фильм Павла Лунгина «Братство». Картина о войне в Афганистане должна выйти в прокат 9-го мая, но теперь всё может изменить решение специальной комиссии. Афганцам, которые уже посмотрели ленту, не понравилось, что режиссёр показывает советскую армию - цитата - сборищем бесполезных алкоголиков.

- Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы детских смесей. В документе говорится: нельзя представлять продукты детского питания в качестве полноценных заменителей женского молока; нельзя утверждать о преимуществах искусственного вскармливания.

Также предлагается запретить рекламу в магазинах - речь идёт о специальной выкладке товара, о скидочных купонах, бонусах, распродажах, раздачи образцов

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