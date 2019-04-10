Темы дня : Депутат предложил наказывать за неуважение власти к народу, Помпео призвал не сравнивать Крым и Голаны, а Зеленский поблагодарил карателей

10 Апр 19:03 2019-04-10T22:22:08+03:00

Депутат предложил наказывать за неуважение власти к народу, Помпео призвал не сравнивать Крым и Голаны, а Зеленский поблагодарил карателей 00:00 00:00

Главные темы:

- За неуважение власти к народу предлагают наказывать. Лев Шлосберг - Депутат псковского Заксобрания - предложил ввести административную ответственность за действия, цитата «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека» конец цитаты. За «неуважение к народу» предусмотрены штрафы до миллиона рублей, обязательные работы или арест до 30 суток, рассказал Шлосберг.

- Между тем, первый кандидат на попадание под новый законопроект - депутат Ольга Алимова. Впрочем, оскорбила она коллег, а не народ. Но ведь депутаты тоже люди! Она разместила в своём Фейсбуке матерный пост по поводу расписания заседаний.

- Майк Помпео просит не сравнивать Крым с Голанскими высотами: «Нет наиболее разных ситуацией, чем эти».

- Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение, в котором поблагодарил украинских военных. При этом он особо выделил так называемые добровольческие карательные батальоны, которые формировались из членов запрещенного в России движения «Правый сектор».

Тем временем, мать Зеленского пожаловалась на травлю сына.

- Студентам не нужны бесплатные автобусы - пусть покупают машины! Новое сомнительное заявление от депутата Дерягиной.

- Учёные впервые показали фото чёрной дыры. Эти снимки- первый результат проекта Ивент Хоризон телескоп. Для него европейские эксперты расставили восемь телескопов от Южного полюса до Испании. Это позволило изучить пожалуй самый загадочный космический объект.