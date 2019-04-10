Темы дня : Депутат предложил наказывать за неуважение власти к народу, Помпео призвал не сравнивать Крым и Голаны, а Зеленский поблагодарил карателей
Елена Афонина - с главными новостями дня
Депутат предложил наказывать за неуважение власти к народу, Помпео призвал не сравнивать Крым и Голаны, а Зеленский поблагодарил карателей
Главные темы:
- За неуважение власти к народу предлагают наказывать. Лев Шлосберг - Депутат псковского Заксобрания - предложил ввести административную ответственность за действия, цитата «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека» конец цитаты. За «неуважение к народу» предусмотрены штрафы до миллиона рублей, обязательные работы или арест до 30 суток, рассказал Шлосберг.
- Между тем, первый кандидат на попадание под новый законопроект - депутат Ольга Алимова. Впрочем, оскорбила она коллег, а не народ. Но ведь депутаты тоже люди! Она разместила в своём Фейсбуке матерный пост по поводу расписания заседаний.
- Майк Помпео просит не сравнивать Крым с Голанскими высотами: «Нет наиболее разных ситуацией, чем эти».
- Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение, в котором поблагодарил украинских военных. При этом он особо выделил так называемые добровольческие карательные батальоны, которые формировались из членов запрещенного в России движения «Правый сектор».
Тем временем, мать Зеленского пожаловалась на травлю сына.
- Студентам не нужны бесплатные автобусы - пусть покупают машины! Новое сомнительное заявление от депутата Дерягиной.
- Учёные впервые показали фото чёрной дыры. Эти снимки- первый результат проекта Ивент Хоризон телескоп. Для него европейские эксперты расставили восемь телескопов от Южного полюса до Испании. Это позволило изучить пожалуй самый загадочный космический объект.