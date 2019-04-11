2019-04-11T11:05:41+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Главное - вовремя : Дмитрий Медведев уверен, что женщины как руководители лучше мужчин

Михаил Антонов - с главными новостями дняМихаил Антонов - с главными новостями дня

Михаил Антонов - с главными новостями дня

Дмитрий Медведев уверен, что женщины как руководители лучше мужчин

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Главные темы:

- Дмитрий Медведев уверен, что женщины как руководители лучше мужчин. Премьер-министр также высказал мнение, что задатки лидера проявляются еще в детстве.

- Туту.ру нашел самые дорогие авиабилеты на майские праздники, купленные на сайте сервиса. Дороже всего семейной паре обошлись билеты из Москвы в Канкун. За перелет в обе стороны им пришлось отдать 635 тысяч рублей. На втором месте по дороговизне — бронь по маршруту Москва — Горно-Алтайск. За три билета любители Алтая отдали 604 тысячи рублей. Третье место досталось поездке из столицы России в Самуи, за четыре билета в обе стороны заказчик выложил 485 тысяч рублей.

- В Петербурге приняли закон, позволяющий отбирать товар у нелегальных торговцев. По словам депутатов, в настоящее время нелегалы после сноса ларька или лотка увозят товар на склад, а потом снова организуют незаконную торговую точку.

- Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят.

- Вот такое кино с Евгением Сазоновым

- Учёные впервые показали реальное фото чёрной дыры. Для того, чтобы получить уникальные снимки, европейские эксперты расставили восемь телескопов от Южного полюса до Испании. Это позволило изучить пожалуй самый загадочный космический объект.

- Названы самые переоцененные города Европы. На первом месте находится Париж, за ним Берлин и замыкает тройку - Барселона.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

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