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Темы дня : Госпереворот в Судане, Федор Конюхов попал в новый шторм в океане и умер Владислав Тетюхин

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Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Госпереворот в Судане, Федор Конюхов попал в новый шторм в океане и умер Владислав Тетюхин

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Главные темы:

- Госпереворот в Судане. Военные отстранили от власти президента Омара Аль-Башира. Он и всё его окружение арестованы - всего более 100 человек. По некоторым данным, борт номер один был задержан вечером в среду в аэропорту Хартума, когда аль-Башир пытался вылететь за границу. Где сейчас президент, точной информации нет.

- Главной новостью президентской гонки на Украине стал новый ролик команды Петра Порошенко. Опубликовано видео, на котором фура сбивает Владимира Зеленского.

- В ПАСЕ соскучились по России. Зовут вернуться вместе с деньгами.

- Безобразие и круговая порука. Генеральный прокурор России высказался о пытках в колониях.

- Федор Конюхов попал в новый шторм в Тихом океане.

- Умер Владислав Тетюхин - известный меценат и основатель Уральского лечебно-реабилитационного центра - одного из лучших в стране, да еще и бесплатного. По данным Форбс, за 2012 год состояние Тетюхина оценивалось в 650 млн долларов. Уже тогда его называли «патриархом отечественной титановой отрасли». Владислав Тетюхин был действительным членом Академии инженерных наук РФ, лауреатом множества премий. Его награждали орденами и знаками отличий. Но главной благодарностью за свою работу сам Тетюхин считал людей, чьи жизни ему удалось спасти.

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