2019-04-11T21:13:50+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Ленин сдал Ассанджа, Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда, на штаб Порошенко завели дело

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Ленин сдал Ассанджа, Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда, на штаб Порошенко завели дело

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Главные темы:

- Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

- В Судане - госпереворот. Военные отстранили от власти президента Омара Аль-Башира. Он и всё его окружение арестованы - всего более 100 человек.

- В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу. Сообщившего о лжеминировании здания ищут.

- В сеть попало видео, как лихач на "Мерседесе" целенаправленно сбивает человека.

- Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости. Как считают в ГИБДД, такая мера остановит рост автомобильных аварий. Однако эксперты с этим не согласны.

- На Украине возбудили дело после ролика со «сбитым грузовиком» Зеленским. Штаб Порошенко опубликовал видео, а позже опроверг причастность к появлению этого ролика.

- Тем временем стали известны данные свежего соцопроса. Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили прямо сейчас. Так вот, за Зеленского готовы проголосовать 49,3% украинских избирателей. Действующего лидера Петра Порошенко согласны поддержать только 20,6% - это столько же, сколько пока не определились. Еще 10 без малого процентов отвечать не хотят - стесняются, наверное.

- Басманный суд сегодня выпустил из СИЗО Майкла Калви основателя фонда Baring Vostok. Не то, чтобы совсем отпустил, но под домашний арест, что в принципе уже неплохо.

Кстати, по экономическим статьям, как это ни странно бы звучало, проходят очень много женщин. Так, в московском СИЗО Печатники - фигурантки таких дел составляют треть от всех арестанток.

- Папа и две мамы. В Греции появился еще один ребенок от трех родителей. Пациентке пересадили эмбрион из половых клеток одного мужчины и двух женщин. Мальчик родился здоровым. Останется ли он таковым и зачем вообще проводить такие процедуры - рассказываем, слушайте!

Скачать передачу [mp3, 40.5 МБ]
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