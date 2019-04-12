Главное - вовремя : Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете, а эксперты назвали самые переоцененные города Европы
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями
Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете, а эксперты назвали самые переоцененные города Европы
Главные темы:
- Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете. Артистка призвала недовольных работать, а "не курить на завалинке бычок". Другой вариант — уезжать из страны.
- Названы самые переоцененные города Европы.
- Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе.
- На учительницу, которая пишет в дневниках астропрогнозы, пожаловались в прокуратуру Челябинской области. Мама первоклашки считает, что педагог сломала психику ее дочке.
- В России назван лучший отечественный фильм о космосе.
- Инспектор гаджетов.
- Водитель рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев.
- Российские студенты стали чаще списывать.
- Случилось то, чего британцы и американцы ждали много лет. В Лондоне задержали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
- Коридоры власти.
- В Ростове-на-Дону родители-баптисты запретили переливать кровь умирающему младенцу.
- Поздравляем с днём рождения Юрия Куклачева.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.