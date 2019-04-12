Главное - вовремя : Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете, а эксперты назвали самые переоцененные города Европы

СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-12T11:31:34+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями

Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете, а эксперты назвали самые переоцененные города Европы 00:00 00:00

Главные темы:

- Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете. Артистка призвала недовольных работать, а "не курить на завалинке бычок". Другой вариант — уезжать из страны.

- Названы самые переоцененные города Европы.

- Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе.

- На учительницу, которая пишет в дневниках астропрогнозы, пожаловались в прокуратуру Челябинской области. Мама первоклашки считает, что педагог сломала психику ее дочке.

- В России назван лучший отечественный фильм о космосе.

- Инспектор гаджетов.

- Водитель рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев.

- Российские студенты стали чаще списывать.

- Случилось то, чего британцы и американцы ждали много лет. В Лондоне задержали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

- Коридоры власти.

- В Ростове-на-Дону родители-баптисты запретили переливать кровь умирающему младенцу.

- Поздравляем с днём рождения Юрия Куклачева.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.