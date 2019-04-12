Темы дня : Ещё один футболист напал на человека, Порошенко позвонил Зеленскому в Париж, полиция задержала соратника Ассанжа

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-12T16:12:36+03:00

Ещё один футболист напал на человека, Порошенко позвонил Зеленскому в Париж, полиция задержала соратника Ассанжа 00:00 00:00

Главные темы:

- В то время, как суд приступил к слушаниям дела Павла Мамаева и Александра Кокорина, в центр скандала попал другой футболист. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в Москве сбил, а потом избил - пешехода. На Краснопрудненской улице Гулиев не остановился на светофоре и проехал на красный. В этот момент по переходу уже начали идти люди, одного из них футболист задел капотом. Позже выяснилось, что пострадавший - гражданин США, 29-летний Майкл Коу Джон Эли, он филолог.

- До выборов президента Украины осталось 10 дней. Обстановка накаляется. В четверг кандидаты дебатировали - о дате дебатов!

Пётр Порошенко буквально ворвался в эфир телеканала «1+1» (он принадлежит олигарху Игорю Коломойскому). Во время передачи Порошенко пригласил своего соперника приехать немедленно и устроить дебаты тут же. Пробок, говорит, сейчас нет, за 40 минут можно успеть добраться до студии. Но откуда? Владимир Зеленский в это время был в Париже. И Порошенко наверняка об этом знал. Дебаты в результате состоялись, но в мини-формате и - по телефону.

- Тема номер один в мире — арест в Лондоне и возможная экстрадиция в США «разоблачителя века» Джулиана Ассанжа. Сегодня полиция Эквадора задержала и его близкого соратника. Это гражданин Швеции Ола Бини. Он занимался разработкой программного обеспечения для Викиликса. Полиция не подпускает к задержанному адвокатов.

Ассанжа арестовали накануне, прямо в здании посольства Эквадора. Президент страны Ленин Морено заявил, что отказывает журналисту в политическом убежище.

- В Челябинской области разгорается очередной учительский скандал. В посёлке Буранный преподавательница начальных классов оставляла в дневниках школьников странные пометки. Родители, выяснив, что это - астрологический прогноз - пожаловались в прокуратуру. Лидия Андреева подробнее. Слушаем!

- В Казани - очередной случай подростковой жестокости. Толпа старшеклассников избила ровесника. Видео - как вирусный ролик - разлетается сейчас по соц-сетям. Речь идёт об элитной школе. У пострадавшего - сотрясение мозга. Как часто бывает в таких ситуациях, родители подростка не стали писать заявление в полицию. Но та уже установила всех участников расправы, возбуждено уголовное дело.

Тем временем продолжается расследование подростковых драк в Новосибирске. Вадим Алексеев - подробнее.