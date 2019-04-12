Темы дня : Хакеры слили данные отказников ЦБ, госдолг России вырос, Куклачеву - 70

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-12T16:27:29+03:00

Хакеры слили данные отказников ЦБ, госдолг России вырос, Куклачеву - 70 00:00 00:00

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- Хакеры обнародовали данные из чёрного списка ЦБ. В сеть утекли личные данные клиентов-отказников. Как сообщает "Коммерсант", это примерно 120 тысяч человек, которых банки не стали обслуживать, сославшись на закон о противодействии отмыванию доходов.

- Тем временем ЦБ сообщил о росте внешнего долга России. На 1-е апреля он составил 468 миллиардов долларов. Из них 12 миллиардов - образовались только в этом году. Как пояснили в Центробанке, наиболее существенный вклад в эту динамику сделали иностранцы: они активно скупали российские гособлигации. Так, в марте рост таких вложений стал максимальным за полтора года.

- Главному укротителю мелких домашних хищников сегодня 70! Юрий Куклачев отмечает свой день рождения. Ведущие шоу "Главное вовремя" Михаил Антонов и Мария Баченина поздравили юбиляра в прямом эфире. Без космоса в такой день, конечно, не обошлось.