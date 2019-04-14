2019-04-14T13:57:26+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Темы дня : «Мисс Россия-2019» стала Алина Санько, а депутат Милонов подрался с эвакуаторщиками

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2019" Алина СанькоПобедительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2019" Алина СанькоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Баченина с главными новостями дня

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько, а депутат Милонов подрался с эвакуаторщиками

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Главные темы:

- Одиночные дебаты: кандидаты в президенты Украины никак не могут договориться о встрече.

- Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении.

- Автомобилисты рассказали, как определяют надёжность машины. Хорошая машина - надо брать! Только критерии у каждого свои. Более 40 % автомобилистов оценивают надежность той или иной машины по публикациям тематических изданий. Еще 27% ориентируются на собственный опыт. Таковы результаты опроса водителей, его провел журнал “За рулём”. 10 % опрошенных назвали залогом надежности автомобиля его марку, столько же ориентируются на мнение друзей и знакомых. 9 % автомобилистов смотрят, какие модели выбирают для своей работы таксисты.

- "Мисс Россия-2019" стала Алина Санько. Этот конкурс прошёл вчера в 24-й раз. Каждый год кастинги проходят тысячи девушек, но выбирают только 50. Тут и строгое ограничение по возрасту - от 18 до 23 лет, по параметрам роста - от 172 см, и по внешним данным, которые должны быть гармоничными. Ограничений по весу нет, но участниц формата «plus size» замечено не было. Претендентки на корону «Мисс Россия» должны быть не только красивыми, но и талантливыми. И неплохо уметь достойно отвечать на каверзные вопросы на интеллектуальном конкурсе. Под все эти критерии идеально подошла Алина Санько, 20-летняя студентка-архитектов из Азова.

Лондон судит Ассанжа, а Вашингтон вот-вот потребует экстрадицию. Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании. Он посмотрел ролик, как Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне. «Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!» — цитирует его пресса.

- «Это быдло!» Депутата Милонова избили в Санкт-Петербурге. Причём не хулиганы, а сотрудники дорожной службы. Эвакуаторщики забрали машину его друга и, по словам думца, стали вымогать деньги за ее возвращение. Виталий Милонов пошёл с ними на разборку.

- Россия влезла в долги. Внешний займ нашей страны на 1 апреля составил 468 миллиардов долларов. Из них 12 миллиардов - образовались только в этом году. Как пояснили в Центробанке, наиболее существенный вклад в эту динамику сделали иностранцы: они активно скупали российские гособлигации.

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